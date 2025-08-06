Συντονισμένη επίθεση νεαρών σε αστικό λεωφορείο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε με «νερόβομβες» στο αστικό λεωφορείο που εξυπηρετεί τη γραμμή 82Α.

Το συγκεκριμένο δρομολόγιο εκτελείται από την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ενώνει την Νεοχωρούδα με τον Πεντάλοφο. Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 23:15 και ενώ το όχημα κατευθυνόταν προς τον Πεντάλοφο.

Τη στιγμή της επίθεσης στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ένας επιβάτης, ο οποίος καθόταν πίσω από τον οδηγό. Γνωρίζοντας ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις σε διερχόμενα λεωφορεία, άνοιξε την κάμερα του κινητού του και κατέγραψε το περιστατικό σε πραγματικό χρόνο.

Στο βίντεο φαίνονται νεαροί να πετούν με μανία προς το αστικό μπαλόνια και σακούλες που περιέχουν νερό.

