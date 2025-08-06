Σκάφος με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στη νήσο Διάπορο, στη Χαλκιδική.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν αμέσως στο σημείο, όπου και διαπίστωσαν ότι στο εκμισθούμενο σκάφος επέβαιναν επτά άτομα, έξι υπήκοοι Κοσόβου κι ένας Αμερικανός υπήκοος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο τραυματισμός τριών εκ των επτά επιβαινόντων, οι οποίοι αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών, απ' όπου και εξήλθαν.

Το σκάφος, το οποίο στη συνέχεια ανατράπηκε, ρυμουλκήθηκε στην ακτή.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Φυλάκιο Όρμου Παναγιάς του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Νέου Μαρμαρά, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

