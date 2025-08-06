Λογαριασμός
Χειρουργήθηκε στο κεφάλι το αγόρι που έπεσε από τον 1ο όροφο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο

Το αγόρι αρχικά μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας, αλλά τελικά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Σε νευροχειρουργική επέμβαση στο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου υποβλήθηκε το 9χρονο αγόρι που έπεσε χθες -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ασπροβάλτα και έφερε αιμάτωμα στο κεφάλι, αλλά και κάταγμα στο δεξί χέρι.

Το αγόρι αρχικά μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας, αλλά τελικά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και χειρουργήθηκε. 

Αμέσως μετά την επέμβαση, ο 9χρονος διακομίστηκε διασωληνωμένος για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

