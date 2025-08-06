Σε νευροχειρουργική επέμβαση στο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου υποβλήθηκε το 9χρονο αγόρι που έπεσε χθες -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ασπροβάλτα και έφερε αιμάτωμα στο κεφάλι, αλλά και κάταγμα στο δεξί χέρι.
Το αγόρι αρχικά μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας, αλλά τελικά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και χειρουργήθηκε.
Αμέσως μετά την επέμβαση, ο 9χρονος διακομίστηκε διασωληνωμένος για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.