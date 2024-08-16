Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα με την κόρη του

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα με την ανήλικη κόρη του, στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος που μετέβησαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 48χρονος χτύπησε την ώρα που έπαιζε με την κόρη του στη θάλασσα και ένιωσε αδιαθεσία.

Στη συνέχεια, βγήκε στην ακτή με τη συνδρομή λουόμενων, όπου ένιωσε αδυναμία κίνησης των χεριών και των ποδιών του.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

