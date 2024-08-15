Ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και ένα τουρκικό UAV εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Καταγράφηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο FIR ΑΘηνών στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ..

Σημειώνεται ότι παραβάσεις των κανόνων ενέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνων, είτε από τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72, είτε από τουρκικά UAV έχουν καταγραφεί στις 9 (2 παραβάσεις ΚΕΚ από ένα ATR-72), 12,(2 παραβάσεις ΚΕΚ από ένα UAV) 13 (2 παραβάσεις ΚΕΚ από ένα ATR-72) ) και 14 Αυγούστου (1 παράβαση ΚΕΚ από ένα UAV) στην ίδια περιοχή,

Το ανωτέρω αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Πηγή: skai.gr

