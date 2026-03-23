Μαύρο στα «πειρατικά» στον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας της Euroleague

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026, μία ολόκληρη γειτονιά αναστατώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν τουλάχιστον 10 αστυνομικοί πραγματοποίησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αιφνιδιαστικές εφόδους σε δύο σημεία.

Από την έφοδο στα σπίτια για τηλεοπτική πειρατεία κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, τα οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με τη διερεύνηση υπόθεσης παράνομου διαμοιρασμού τηλεοπτικού περιεχομένου.

Στο επίκεντρο της έρευνας φαίνεται να βρίσκονται όχι μόνο οι υποδομές διανομής, αλλά και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με μεγαλύτερα πειρατικά δίκτυα, καθώς και παράνομο πελατολόγιο στη Βόρεια Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η εντατικοποίηση των ελέγχων και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με αυξανόμενη συχνότητα στους τελικούς χρήστες πειρατικών συνδέσεων, φαίνεται να ασκούν ασφυκτική πίεση στην παράνομη αγορά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πληροφορίες που φτάνουν στις Αρχές για πρόσωπα και δίκτυα που σχετίζονται με την τηλεοπτική πειρατεία.

Βασίλης Κουφόπουλος



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.