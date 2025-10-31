Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ζευγάρι που επιτέθηκε σε αστυνομικό

Ζευγάρι επιτέθηκε σε αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την Πέμπτη, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ο 52χρονος άντρας και η 54χρονη γυναίκα είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τον 36χρονο αστυνομικό για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά.

Στη συνέχεια, οι δύο πλευρές υπέβαλαν εγκλίσεις στο Αστυνομικό Τμήμα και όταν το ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία γρονθοκόπησαν τον αστυνομικό. Ο 36χρονος μετέβη με δικό του όχημα στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά και αποχώρησε μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 52χρονος και η 54χρονη συνελήφθησαν και για τον 36χρονο ο εισαγγελέας αποφάσισε την υποβολή προανακριτικού υλικού, χωρίς περαιτέρω δικονομικές ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

