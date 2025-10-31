Μεσσηνία: Επίθεση σκύλου σε 76χρονο στον Αγιο Φλώρο

Αναστάτωση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Αγίου Φλώρου Μεσσηνίας η είδηση ότι 76χρονος άνδρας τραυματίστηκε ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, στην αυλή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ανήκει στον ηλικιωμένο.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ζώο, που βρισκόταν σε περιφραγμένο χώρο, επιτέθηκε ξαφνικά στον ιδιοκτήτη του.

Ο 76χρονος κάλεσε συγγενείς του για βοήθεια.

Καθώς οι προαναφερθέντες, βρίσκονταν μακριά, ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το Best, στο σημείο έφτασε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα επιχείρησε να ακινητοποιήσει το ζώο χωρίς αποτέλεσμα, καθώς ο σκύλος συνέχισε να επιτίθεται στον άνδρα.

Λίγο αργότερα έφθασαν άνδρες της ΟΠΚΕ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να απομακρύνουν το ζώο. Κατά την επιχείρηση, και ενώ ο σκύλος παρέμενε επιθετικός, ο τραυματισμένος άνδρας φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς να επέμβουν. Ένας από αυτούς, κρίνοντας ότι η ζωή του 76χρονου βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, πυροβόλησε προς το ζώο, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με πολλαπλά τραύματα στα χέρια, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Το κατάστημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δε βρισκόταν σε λειτουργία, ενώ το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.