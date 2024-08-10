Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία στη Γεωργία

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 35χρονος αλλοδαπός που καταζητείτο από την Interpol για δολοφονία στη Γεωργία.

Ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Εντολή Προσωρινής σύλληψης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης έπειτα από αίτημα αλλοδαπής Αρχής και Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων Interpol, καθώς διώκεται για ανθρωποκτονία και πρόκληση εκ προθέσεως λιγότερο σοβαρής σωματικής βλάβης, πράξεις που έλαβαν χώρα το 2016, σε περιοχή της Γεωργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.