Πυρκαγιά σε όχημα στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα

Σύμφωνα με ανάρτηση της διαχειρίστριας εταιρείας, υπάρχουν «καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 25-30 λεπτών

Αττική Οδός

Πυρκαγιά σε όχημα ξέσπασε λίγο πριν από τις 08:00 της Τρίτης (6/8) στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της διαχειρίστριας εταιρείας, υπάρχουν «καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄ από Δημοκρατίας έως Κύμης λόγω πυρκαγιάς σε όχημα ύψος Κύμης. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση».

