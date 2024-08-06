Πυρκαγιά σε όχημα στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα

Πυρκαγιά σε όχημα ξέσπασε λίγο πριν από τις 08:00 της Τρίτης (6/8) στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της διαχειρίστριας εταιρείας, υπάρχουν «καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄ από Δημοκρατίας έως Κύμης λόγω πυρκαγιάς σε όχημα ύψος Κύμης. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση».

Πηγή: skai.gr

