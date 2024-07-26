Ενας 29χρονος Σέρβος συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, διότι κατά την άφιξή του και κατόπιν διαβατηριακού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι διώκεται στην πατρίδα του για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., εις βάρος του 29χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ, όπως περιγράφεται στα διωκτικά έγγραφα, η πράξη για την οποία καταζητείται τελέστηκε τον Ιούλιο του 2019, στο Βελιγράδι.

Ο καταζητούμενος οδηγείται στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι ενέργειες που συνδέονται με την έκδοσή του στη Σερβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.