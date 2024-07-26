Στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ βρίσκονται αναρτημένοι από σήμερα οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 27 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2024-2025.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες, ανά ΒΝΣ, για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής: α) Επιλεγμένοι, β) Αναπληρωματικοί και γ) Απορριπτέοι.

Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (6 μηνών έως 1,5 έτους)

Πίνακας κατηγορίας προνηπίων (1,5 έως 2,5 ετών)

Πίνακας κατηγορίας νηπίων (2,5 ετών έως προσχολική ηλικία).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ έως τις 28 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους γονείς-κηδεμόνες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται απευθείας στους ΒΝΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με συνημμένα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΒΝΣ Λάρισας, λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, θα λειτουργήσει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2024. Οι γονείς θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας από τη ΔΥΠΑ. Παράλληλα, ο ΒΝΣ Χαϊδαρίου, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση κατασκευής, θα λειτουργήσει μετά τις 1.12.2024. Οι αιτήσεις είναι σε κατάσταση «αναπληρωματικών» και θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς για την έναρξη λειτουργίας του ΒΝΣ.

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

