Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, που ήταν εγκατεστημένο σε σούπερ - μάρκετ στην περιοχή των Ισθμίων της Κορινθίας, ανατίναξαν άγνωστοι δράστες σήμερα τα ξημερώματα και στην συνέχεια αφαίρεσαν, άγνωστο μέχρι τώρα, χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άγνωστοι δράστες, έφθασαν έξω από το σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο και κατόπιν προκάλεσαν ζημιές με το όχημα στην πρόσοψη του καταστήματος.

Αμέσως μετά προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ, έκοψαν τιμήματα του μηχανήματος, αφαίρεσαν, άγνωστο μέχρι τώρα, χρηματικό ποσό και διέφυγαν με αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί που διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, έχουν συλλέξει στοιχεία από το σημείο της έκρηξης και παράλληλα αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

