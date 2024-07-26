Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 31 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το επιδόμα παιδιού

Την ερχόμενη Τετάρτη από τις 8 το πρωί θα είναι ανοικτή για νέες αιτήσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 

οπεκα

Την ερχόμενη Τετάρτη 31 Ιουλίου και από τις 8 το πρωί θα είναι ανοικτή για νέες αιτήσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ),

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το επίδομα παιδιού μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση: https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επίδομα Παιδιού ΟΠΕΚΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark