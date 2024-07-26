Την ερχόμενη Τετάρτη 31 Ιουλίου και από τις 8 το πρωί θα είναι ανοικτή για νέες αιτήσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ),

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το επίδομα παιδιού μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση: https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

