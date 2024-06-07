Ένας 29χρονος ημεδαπός συνελήφθη με την κατηγορία ότι έριξε λευκή μπογιά στην πρόσοψη του κτηρίου που στεγάζει το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, με τον φερόμενο δράστη να κινείται με δίκυκλη μηχανή. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν λίγο αργότερα και τον συνέλαβαν με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ πάνω στο δίκυκλο βρέθηκε ένα πλαστικό μπουκάλι με λευκή μπογιά.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του κατασχέθηκαν επτά μαχαίρια, δύο σιδηρογροθιές, δύο ασφαλιστικοί μοχλοί χειροβομβίδας, πέντε φυσίγγια και κάλυκας, όπως επίσης δύο ναυτικοί πυρσοί και 26 κροτίδες.

Σε βάρος του 29χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

