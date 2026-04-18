Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Άργους στον Κολωνό.

Στο σημείο έχουν σπέυσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης των κατοίκων της πολυκατοικίας.

Πληροφορίες του skai.gr αναφέρουν ότι μια γυναίκα η οποία φέρει σοβαρά εγκαύματα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

