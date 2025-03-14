ΚΚΕ για ανασχηματισμό: Ανακύκλωση προσώπων και «κούφια» λόγια περί επανεκκίνησης

«Η ανακύκλωση προσώπων και τα "κούφια" λόγια περί "επανεκκίνησης" δεν μπορούν να βγάλουν την κυβέρνηση της ΝΔ από τη δύσκολη θέση, στην οποία την έχουν φέρει οι αγώνες του λαού και της νεολαίας, που ξεσκεπάζουν τόσο το έγκλημα στα Τέμπη, όσο και το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, που θυσιάζει όλες τις κοινωνικές ανάγκες για τα κέρδη των λίγων» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

«Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι ούτε τεχνοκρατικό, ούτε ηλικιακό, ούτε επικοινωνιακό, είναι βαθιά πολιτικό και δεν "κουκουλώνεται" με "θυσίες" υπουργών και αλλαγές καταμερισμού σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί στην αντιλαϊκή πολιτική ή με την είσοδο εκπροσώπων της "νέας γενιάς", όπως λέγεται, που υπηρετούν, όμως, την ίδια "γερασμένη" αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούνται οι "κατάλληλοι" άνθρωποι στην "κατάλληλη" θέση για να "τρέξουν" πιο γρήγορα αυτή ακριβώς την αντιλαϊκή πολιτική» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Λύση για τον λαό δεν είναι η μεταμφίεση και αναπαλαίωση του χρεοκοπημένου αστικού πολιτικού συστήματος, είτε αυτές εκφράζονται στο επίπεδο της κυβέρνησης, είτε στο επίπεδο της "βολικής" αντιπολίτευσης. Αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσει η λαϊκή αμφισβήτηση απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική και τους εκφραστές της, στο ίδιο το σημερινό εχθρικό κράτος, να αποκτήσει αυτή ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά μέχρι τη συνολική ανατροπή».





Πηγή: skai.gr

