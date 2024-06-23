Λογαριασμός
Οι πρώτες ημέρες του Λύτρα στη φυλακή - Τι είπε ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων για τις συνθήκες κράτησής του

Ο κ. Βαρσάμης ανέφερε τους λόγους που επελέγη η 6η πτέρυγα, η αλλιώς η πτέρυγα «VIP», για την κράτηση του δικηγόρου.

Οι πρώτες ημέρες του Απόστολου Λύτρα στη φυλακή - Τι είπε ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων για τις συνθήκες κράτησής του

«Στον Κορυδαλλό, οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα να κάνουν δύο επισκεπτήρια την εβδομάδα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Κωνσταντίνος Βαρσάμης. 

Αναφερόμενος στους λόγους που επελέγη η 6η πτέρυγα των φυλακών για την κράτηση του Απόστολου Λύτρα, ο κ. Βαρσάμης τόνισε ότι «για εμάς είναι μία πτέρυγα που τοποθετούμε κρατουμένους, στους οποίους μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα».

«Ο κ. Λύτρας, και λόγο της ιδιότητάς του, είναι πολύ πιθανόν να είχε έρθει σε αντιπαράθεση στις αίθουσες των δικαστηρίων με κάποιους κρατούμενους που μπορεί να βρίσκονται στον Κορυδαλλό.. Και όποιος κρατούμενος θέσει θέμα ότι κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα, είναι υποχρεωμένη η διοίκηση της φυλακής να ελέγξει αν το αίτημα αυτό ευσταθεί και να πάρει την απόφαση να τον προστατεύσει», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχουν περισσότερες ανέσεις. Κάθε καινούρια πτέρυγα που χτίζεται ή δημιουργείται, είναι καλύτερη από τις παλαιότερες». 

