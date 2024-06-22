Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με την Τροχαία να είναι επί ποδός εφαρμόζοντας αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Εντός της Αττικής ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από δάσος Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια Ασπροπύργου ενώ καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από τον Ασπρόπυργο έως την έξοδο της Ελευσίνας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου όπου σημειώνονται καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα έως τα Μέγαρα.

Παράλληλα προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί στο οδικό τμήμα της Αθηνών- Κορίνθου μεταξύ Αγίων Θεοδώρων και των διοδίων Καλαμακίου.

Καλύτερα είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου υπάρχουν καθυστερήσεις μόνο στα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται έως τις 13:00 το μεσημέρι απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών.

Επίσης, αυξημένη είναι από το πρωί και η κίνηση στα λιμάνια, ειδικά για να τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

