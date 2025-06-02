Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Αγίου Σώστη.

Το ένα από τα δυο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα το έχει φορτώσει γερανός για να το απομακρύνει από το σημείο, ενώ το δεύτερο έχει υποστεί και αυτό υλικές ζημιές. Δεν υπήρξε τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο όχημα συγκρούστηκε στις διαχωριστικές μπάρες με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση. Ευτυχώς οι οδηγοί απεγκλωβίστηκαν σώοι και ασφαλείς... από θαύμα.

Λόγω του τροχαίου έκλεισαν για αρκετή ώρα οι δυο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ νωρίτερα υπήρχε δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος του Νέου Κόσμου.



