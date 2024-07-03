Μία ανάσα πριν από τα εγκαίνιά της, που αναμένονται στις 17/7 και θα σηματοδοτήσουν και την έναρξη της λειτουργίας της, βρίσκεται η πρώτη η απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα, η οποία θα είναι εγκατεστημένη στη δυτική Θεσσαλονίκη και θα αναπτύσσεται σε παράπλευρο δρόμο μετά το σχολικό συγκρότημα στη συμβολή της οδού Κώττα Ρούλια με την οδό Μαζαράκη, έως την συμβολή της με την οδό Δάφνης.

«Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις, εμείς έχουμε προγραμματίσει και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα εγκαίνια της πρώτης απογευματινής λαϊκής αγοράς στην Ελλάδα σε 14 ημέρες από σήμερα, δηλαδή στην Τετάρτη στις 17/7» επισήμανε ο πρόεδρος του Φορέα Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, Γρηγόρης Κωτσόπουλος (δικηγόρος), μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο περιθώριο της πρώτης εστιασμένη συζήτησης που διοργάνωσε, σήμερα, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΚΑΘ), με στόχο τη διερεύνηση συνεργασιών έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση της απώλειας φρέσκων φρούτων και λαχανικών και των οργανικών απορριμμάτων στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Εφόσον, λοιπόν, όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξουν αναπάντεχα εμπόδια, οι καταναλωτές στη δυτική Θεσσαλονίκη από τις 17/7 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους από τη λαϊκή αγορά το απόγευμα, καθώς αυτή θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα.

Η λαϊκή με τους 80 πάγκους θα αναπτύσσεται επί της Κώττα Ρούλια, σε μήκος περίπου 300 γραμμικών μέτρων και θα είναι διαμορφωμένη ανά τομείς και ανά προσδιορισμένα πωλούμενα είδη, που θα εκτίθενται από τους πωλητές σε ομοιογενή εκθετήρια πώλησης και εξοπλισμό τον οποίο θα πρέπει να διαθέτουν.

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα προσδώσει, σε συνδυασμό με το εμπορικό κέντρο που λειτουργεί πλησίον της, ένα αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα από το δήμο Θεσσαλονίκης, με την αρμόδια διεύθυνση να σημειώνει ότι η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος δεν θα επηρεαστεί από τη λαϊκή αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.