Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι δύο ομογενείς από τη Γεωργία, που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία στην Κύπρο. Οι δύο συλληφθέντες είναι συγγενείς και ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έγκλημα, που έγινε στις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης βάσει του οποίου οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τους δύο 27χρονους χθες (30/10) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, την ώρα, που είχαν ένα ραντεβού με άλλα δύο άτομα, τα οποία όμως δεν εμπλέκονται στην υπόθεση.

Μένει να φανεί τι θα απαντήσουν στον εισαγγελέα οι δύο 27χρονοι, αν θέλουν δηλαδή να εκδοθούν ή όχι άμεσα στις κυπριακές Αρχές. Σε θετική περίπτωση θα παραδοθούν άμεσα, σε αρνητική περίπτωση, όμως, τον ρόλο αυτόν θα αναλάβει το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, που θα κρίνει εάν θα παραδοθούν ή όχι αφού λάβει υπόψιν όλα τα έγγραφα της δικογραφίας.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη στην Κύπρο άλλα 4 άτομα ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Οι κυπριακές Αρχές χαρακτηρίζουν τους δύο 27χρονους «εκτελεστές».

Πηγή: skai.gr

