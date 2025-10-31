Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Τον επέπληξα για το ξε-ντύσιμό του» 

Για τη δημόσια επίπληξη που έκανε την 28η Οκτωβρίου σε διευθυντή δημοτικού σχολείου για το ντύσιμό του, στη Ζάκυνθο, μίλησε σήμερα ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, υπερασπιζόμενος μάλιστα την αντίδρασή του, που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν ο Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου του νησιού, Ηλία Φλάμπουρας, ανέβηκε για να εκφωνήσει τον πανηγυρικό λόγο στην Δοξολογία την 28η Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο, ο Μητροπολίτης Δωδώνης βγήκε από το ιερό και του επιτέθηκε λεκτικά λέγοντας: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες τέτοια μέρα στην Εκκλησία; Απαράδεκτος! Σταματήστε τον! Αίσχος!».

Ο μητροπολίτης, μιλώντας στο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, υπερασπίστηκε την αντίδρασή του λέγοντας ότι του έκανε την επίπληξη «όχι το ντύσιμό του, για το ξεντύσιμό του».

«Μπορεί ένας καθηγητής, στο κέντρο του ναού, στην Εθνική Επέτειο με Δοξολογία, να μιλάει με τα πουκάμισα απέξω; Το πώς είναι ντυμένος δεν έχει σημασία για το δρόμο, για το σπίτι του, για το καφενείο, για την εκκλησία έχει σημασία».

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης ανέφερε ότι δε συμφωνούσε με τις προτροπές του μακαριστού Χριστόδουλου που έλεγε στον κόσμο «Έλα όπως είσαι», προκειμένου να τους φέρει στην Εκκλησία.

« Η εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση […]. Στην εκκλησία, δυστυχώς, ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική, όσον αφορά το ντύσιμο. Στο Ναό μέσα είναι και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και γυναίκες και άντρες και κάνουμε υπομονή» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ανακοίνωση του, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και καταδίκη του για το περιστατικό κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου»που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στη Ζάκυνθο.

«Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα. Γιατί τα παιδαγωγικά ιδεώδη δεν ράβονται σε ύφασμα, πλάθονται στο ήθος, στην καρδιά και στο βλέμμα του δασκάλου που εμπνέει» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο εκπαιδευτικός, με ανάρτηση που έκανε στο Facebook για το περιστατικό, ξεκαθάρισε πως δεν ήθελε να προκαλέσει και ότι δε θα δώσει άλλη απάντηση, καθώς δεν επιθυμεί να λάβει διάσταση το ζήτημα.

