Επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου του Ευαγγελισμού, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα αστυνομικές δυνάμεις στο Ηράκλειο Κρήτης, στον απόηχο της επίθεσης στον Μάκη Βορίδη.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η εισβολή των αστυνομικών έγινε στις 4 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει έξι συλλήψεις, οι πέντε από τον χώρο της κατάληψης, και τέσσερις προσαγωγές.

Η επίθεση με στόχο τον πρώην υπουργό έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο κ. Βορίδης με την οικογένειά του και φίλους του πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εντός και εκτός του κτιρίου που ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ισχυρή είναι η παρουσία αστυνομικών και στους γύρω δρόμους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.