Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα για την υπόθεση «φόνου εκ προ μελέτης» του επιχειρηματία στην Κύπρο.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εις βάρος τους είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν.

Σημειώνεται πως η δολοφονία διαπράχθηκε πρωινές ώρες στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Ο επιχειρηματίας που βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του είχε δεχθεί πυροβολισμούς από άγνωστο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε.

Από το περιστατικό προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα. Πληροφορίες του philenews ανέφεραν επίσης ότι στο όχημα του επιχειρηματία επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Πηγή: skai.gr

