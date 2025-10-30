Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο

Η δολοφονία σημειώθηκε πρωινές ώρες στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό - Ο επιχειρηματίας βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς

Αστυνομία

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα για την υπόθεση «φόνου εκ προ μελέτης» του επιχειρηματία στην Κύπρο.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εις βάρος τους είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν.

Σημειώνεται πως η δολοφονία διαπράχθηκε πρωινές ώρες στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Ο επιχειρηματίας που βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του είχε δεχθεί πυροβολισμούς από άγνωστο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε.

Από το περιστατικό προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα. Πληροφορίες του philenews ανέφεραν επίσης ότι στο όχημα του επιχειρηματία επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δολοφονία Κύπρος Λεμεσός επιχειρηματίας συλλήψεις Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark