Ακαριαίος ήταν ο θάνατος του 44χρονου υποβρύχιου αλιέα -ο οποίος εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή της Καμαριώτισσας Σαμοθράκης- καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενεργήθηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από προπέλα σκάφους.

Σε ό,τι αφορά στο σκάφος που παρέσυρε τον ερασιτέχνη αλιέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος πρόκειται για ταχύπλοο το οποίο εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Σαμοθράκης συνοδεία του Π.Λ.Σ. ενώ συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ηλικίας 57 και 56 ετών με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (παράβαση της παρ.1 του άρθρου 302 του Π.Κ.). Προανάκριση διενεργείται από το Α΄Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

