Το 2024 φεύγει και οι φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και του ΕΡΑ συγκέντρωσαν σε ολιγόλεπτα βίντεο όλα τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.
Δείτε πέντε σύντομα βίντεο με τις φωτογραφίες της χρονιάς, ανά κατηγορία: «Αθλητισμός», «Ολυμπιακοί Αγώνες», «Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές», «Πολιτισμός» και «Πολιτική και κοινωνία» που αποτυπώνουν τα σημαντικότερα γεγονότα.
«Πολιτισμός»
«Πολιτική και κοινωνία»
«Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές»
«Αθλητισμός»
«Ολυμπιακοί Αγώνες»
- Δικογραφία σε βάρος του Παλαιστίνιου που χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι την 29χρονη στα Εξάρχεια – Είχε επιτεθεί ξανά και σε άλλη γυναίκα
- Περισσότερες από 290 συλλήψεις ανηλίκων το πρώτο 9μηνο του 2024 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Σε ελεύθερη πτώση οι πολιτικοί γάμοι στη Θεσσαλονίκη - Οι πιο περιζήτητοι μήνες για τους μελλόνυμφους
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.