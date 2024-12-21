Το 2024 φεύγει και οι φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και του ΕΡΑ συγκέντρωσαν σε ολιγόλεπτα βίντεο όλα τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.

Δείτε πέντε σύντομα βίντεο με τις φωτογραφίες της χρονιάς, ανά κατηγορία: «Αθλητισμός», «Ολυμπιακοί Αγώνες», «Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές», «Πολιτισμός» και «Πολιτική και κοινωνία» που αποτυπώνουν τα σημαντικότερα γεγονότα.

«Πολιτισμός»

«Πολιτική και κοινωνία»

«Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές»

«Αθλητισμός»

«Ολυμπιακοί Αγώνες»

Πηγή: skai.gr

