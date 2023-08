Θεσσαλονίκη: Σε έλλειψη 300 φαρμακευτικά σκευάσματα σύμφωνα με τον ΦΣΘ Ελλάδα 11:57, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Περίπου 300 σκευάσματα για τον σακχαρώδη διαβήτη, την υπέρταση, την καρδιά, το αναπνευστικό, αλλά και αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη λείπουν αυτή τη στιγμή από τα ράφια των φαρμακείων, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ)