Στη Χαλκιδική λαμβάνει χώρα η Σύνοδος των Πρυτάνεων, με τα βασικότερα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι να είναι μεταξύ άλλων η ανομία στα πανεπιστήμια, οι αιώνιοι φοιτητές και τα σχέδια ασφαλείας.

Εκεί βρίσκεται και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία καλείται να αναλύσει στη Σύνοδο των Πρυτάνεων όλες τις κυβερνητικές θέσεις για τα ζητήματα των ΑΕΙ και την εφαρμογή των νόμων που έχουν ήδη ψηφιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός κατέστησε σαφές πως θέλει να μοιραστούν μαζί της σκέψεις και προβληματισμούς, καθώς η κυβέρνηση είναι ανοιχτή να ακούσει τις απόψεις τους και να συνδιαμορφώσει αυτές τις θέσεις, ωστόσο είναι αμετακίνητη στο κομμάτι της πάταξης των θεμάτων ανομίας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στους αιώνιους φοιτητές, η κυβέρνηση επισημαίνει πως επιθυμεί να εφαρμοστεί ο νόμος, ενώ οι πρυτάνεις από την πλευρά τους κάνουν λόγο για μια «διαπραγμάτευση» που θα πρέπει να υπάρξει, καθώς αυτοί που εμπίπτουν στα όρια του νόμου είναι περίπου 350.000 άτομα. Παράλληλα, η είσοδος στα πανεπιστήμια θα γίνεται μόνο με ταυτότητα και τουρνικέ.

Αν δεν εφαρμοστούν οι υπάρχοντες νόμοι, η κυβέρνηση υπογραμμίζει, θα υπάρχουν κυρώσεις ακόμη και για τις διοικήσεις των πανεπιστημίων.

