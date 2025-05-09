Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, γύρω στις 12:50 ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες και πέντε επιβαίνοντες εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολόνα επί της οδού Μοναστηρίου 184.
Στο σημείο κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, καθώς και η Πυροσβεστική, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, τραυματίστηκαν και τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με πιο σοβαρά τραύματα, ένας φέρει πιο ελαφρείς τραυματισμούς, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους.
- Σύνοδος Πρυτάνεων: Στο τραπέζι ανομία στα πανεπιστήμια, αιώνιοι φοιτητές και σχέδια ασφαλείας
- Σοβαρό επεισόδιο στην πολεοδομία του δήμου Χανίων - Χτύπησαν αντιδήμαρχο και υπάλληλο
- ΣτΕ: Πρέπει να εκδοθεί νόμος για την εξομοίωση των ορίων συνταξιοδότησης των στρατιωτικών δικαστών με των πολιτικών δικαστών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.