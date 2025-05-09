Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 12:50 ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες και πέντε επιβαίνοντες εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολόνα επί της οδού Μοναστηρίου 184.

Στο σημείο κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, καθώς και η Πυροσβεστική, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, τραυματίστηκαν και τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με πιο σοβαρά τραύματα, ένας φέρει πιο ελαφρείς τραυματισμούς, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους.

