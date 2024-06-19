Θεσσαλονίκη: Κρατείται ο 41χρονος που παρέσυρε την εν διαστάσει σύζυγό με αμάξι

Υπό κράτηση παραμένει ο 41χρονος που καταγγέλθηκε από την 35χρονη εν διαστάσει συζύγου του ότι την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του καθώς εκείνη επέβαινε σε δίκυκλο, κι αφού την ανέτρεψε την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό έγινε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, ενώ δύο 24ωρα αργότερα και με τη λήξη του αυτοφώρου, ο αλβανικής καταγωγής άνδρας, παρουσιάστηκε στις αστυνομικές αρχές της πόλης και εξετάστηκε στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για το προ ημερών επεισόδιο.

Καθώς μεσολάβησε μήνυση εναντίον του από την 35χρονη για απειλή, μέσω τηλεφώνου, ο 41χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

