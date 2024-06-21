Συνελήφθη 70χρονος που καταγγέλθηκε από την 32χρονη κόρη του για βιασμό

Συνελήφθη ο 70χρονος που καταγγέλθηκε από την 32χρονη κόρη του ότι τη βίασε δύο φορές κατά την τελευταία διετία κι ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ίδιο πριν από 26 χρόνια, όταν ήταν 6 ετών.

Μετά την προ ημερών καταγγελία της στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εκδόθηκε ένταλμα από τον ανακριτή, σε εκτέλεση του οποίου ο ηλικιωμένος συνελήφθη χθες το βράδυ.

Κατηγορείται για βιασμό κατ' εξακολούθηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, εξύβριση, και ενδοοικογενειακή βία.

Ο ίδιος φέρεται να παραβίασε εισαγγελική διάταξη, με την οποία όφειλε να εγκαταλείψει το σπίτι όπου διέμενε μαζί με την κόρη του, ενώ κατά τη σύλληψή του κατηγορείται ότι εξύβρισε και απείλησε αστυνομικό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μόλις πριν από δύο 24ωρα, ο 70χρονος είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 17 μηνών για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της 32χρονης κόρης και τού επιβλήθηκε ο όρος να εγκαταλείψει το κοινό τους σπίτι, τον οποίο φαίνεται να παραβίασε.

Ο 70χρονος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος ανέφερε ότι ο εντολέας του αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Κατά την αγόρευσή του, αρνήθηκε τις καταγγελίες που προσάπτει η 32χρονη στον πατέρα της και τις χαρακτήρισε ψευδείς και προϊόν φαντασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

