Σε κατάσταση συναγερμού είναι σήμερα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με επικίνδυνες πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Μόνο τις τελευταίες ώρες, εκδηλώθηκαν 45 πυρκαγιές.

«Δίνουμε σκληρές μάχες για να τις αντιμετωπίσουμε και σε κάθε περίπτωση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Το 112 απέστειλε έντεκα μηνύματα είτε για την ενημέρωση των κατοίκων είτε για την απομάκρυνσή τους προς ασφαλή κατεύθυνση σε Μαύρο Λιθάρι Αττικής, Μεγαλόπολη Αρκαδίας, Μαστραντώνη Αχαΐας, και Λυρκεία Αργολίδας.

Στη Κεφαλονιά, στο Αγρίνιο, στη Λειβαδιά, στη Θήβα, στο Μελιγαλά Μεσσηνίας, αλλά και σε άλλες περιοχές, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα μέτωπα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.

«Σε αρκετές περιπτώσεις, η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τα 95 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση των εναερίων μέσων και οι πιλότοι μας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα μέτωπα των πυρκαγιών», υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η πυρκαγιά στο Μαύρο Λιθάρι Αττικής ελέγχθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε 2 ώρες από την εκδήλωσή της. Ομοίως έχει ελεγχθεί και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Δροσοπηγή Κορινθίας, σημείωσε ο ίδιος.

«Διανύουμε εξαιρετικά δύσκολες μέρες. Γι αυτό, εφιστούμε την προσοχή σε όλους: Αν δείτε καπνό ή φλόγες, κ αλέστε μας στο τηλέφωνο 199 ή στο 112. Καλέστε μας αμέσως! Μην υποθέσετε ότι έχει καλέσει κάποιος άλλος πριν. Στη συνέχεια απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων», τόνισε ο ίδιος.

Μεγάλη φωτιά στη Μεγαλόπολη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη Μεγαλόπολη, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε περιοχή κοντά στο ορυχείο της ΔΕΗ, κοντά στον οικισμό Χωρέμη, σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στον οικισμό Χωρέμη, η φωτιά έχει περάσει μέσα από το χωριό και υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια.

Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ από το μέτωπο της φωτιάς:

Λίγο μετά τις 12.30 εστάλη και δεύτερο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Απιδίτσα και Χρούσα ώστε να απομακρυνθούν προς τη Μεγαλόπολη.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 ώστε όσοι βρίσκονται στην περιοχή Χωρέμη Αρκαδίας να απομακρυνθούν προς Βελγοστή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χωρέμη #Αρκαδίας απομακρυνθείτε προς #Βελιγοστή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https : //t.colvenGMkexU — 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν έως 8 μποφόρ, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση δύσκολη και ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Η ανησυχία της πυροσβεστικής είναι ότι κατευθύνεται σε δασώδη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 12 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καθώς και ένα Canadair.

Φωτιά σε δασική έκταση και στην Αχαΐα - Μήνυμα του 112 στην περιοχή Μαστραντώνης, Σκούρα και Καρδάση

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση και στην Αχαΐα. Τέταρτο μήνυμα από το 112 κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών Σκούρα και Καρδάση να απομακρυνθούν προς Καρπέτα, λίγα λεπτά πριν τις 16.00 το μεσημέρι.

Λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι εστάλη και τρίτο μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι από την Αγία Βαρβάρα να απομακρυνθούν προς την Κάλφα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍 #Αχαΐα



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Βαρβάρα απομακρυνθείτε προς #Κάλφα .



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Ράχη να απομακρυνθούν προς Σκούρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🔥



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ράχη #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Σκούρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlverostice @MVhellerosGn — 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Μαστραντώνης να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην περιοχή #Μαστραντώνης #Αχαΐας

❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα

‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Μεγάλο μέτωπο φωτιάς σε δασική έκταση και στην Αργολίδα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στην Αργολίδα. Έχει ήδη εκκενωθεί το χωριό Δούκα και συνεχίζονται οι ρίψεις νερού, όπως ανέφερε στο Skai.gr o Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Ιωάννης Μαντζούνης.

Λίγα λεπτά μετά τις 13.00 το μεσημέρι μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Δούκα Βρύση να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το μέτωπο είναι μεγάλο και έχει κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Νεμέας.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λυρκεία Αργολίδος.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024

Σε 2 μέτωπα η φωτιά στην Κεφαλονιά

Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η φωτιά στην Κεφαλονιά.

Επιχειρούν πάνω από 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο έξι οχήματα και πέντε αεροσκάφη καθώς και ένα PZL.

Πυρκαγιά και στην Κορινθία

'Εχει πλέον ελεγχθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Δροσοπηγή Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 και για την κατάσβεση της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα κι από αεροσκάφη 3 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

