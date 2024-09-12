Άκυροι βγαίνουν με δυο δικαστικές αποφάσεις «βόμβες» - δεκάδες χιλιάδες επανυπολογισμοί συντάξεων του ΕΤΑΑ, καθώς έγιναν με μικρότερες συντάξιμες αποδοχές από αυτές που είχαν οι συνταξιούχοι.

Οι δύο αποφάσεις ανοίγουν θέμα νέου επανυπολογισμού για περίπου 50.000 συνταξιούχους του ΕΤΑΑ, και το θέμα ήδη απασχολεί το υπουργείο Εργασίας καθώς θα πρέπει να συμμορφωθεί στις δικαστικές αποφάσεις , βελτιώνοντας όσες συντάξει επανυπολογίστηκαν με δυσμενέστερο τρόπο και διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις συντάξεις όσων δεν θα έχουν μεταβολή

Οι δύο αποφάσεις

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η πρώτη απόφαση προέρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία ακυρώνεται ο επανυπολογισμός στις συντάξεις συμβολαιογράφων από το Ταμείο Νομικών.

Το ΣτΕ ακυρώνει υπουργική απόφαση του 2021 κατά το μέρος που ορίζει συντάξιμο μισθό για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των συμβολαιογράφων το ποσό των 1.232,09 ευρώ.

Με τις αποδοχές αυτές επανυπολογίστηκαν, όμως, όλες οι συντάξεις του Ταμείου Νομικών, είτε οι συνταξιούχοι είχαν υψηλότερες αποδοχές από τα 1.232 ευρώ είτε μικρότερες. Σε όσους είχαν μικρότερες προέκυψαν αυξήσεις, αλλά όσοι κατέβαλαν υψηλότερες εισφορές - όπως οι συμβολαιογράφοι - ο επανυπολογισμός οδήγησε σε μικρότερη σύνταξη και σε προσωπική διαφορά που τους έκοψε και τις αυξήσεις του 2023 και του 2024.

Η δεύτερη απόφαση είναι από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας ((Α7960/2024 – 4ο Τριμελές) με την οποία ακυρώνεται ο επανυπολογισμός σύνταξης σε συνταξιούχο αυτοαπασχολούμενο μηχανικό του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς εδώ ελήφθησαν υπόψη μικρότερες συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξης από τον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης.

Συγκεκριμένα, ο νόμος 4387/2016 (νόμος «Κατρούγκαλου») αναφέρει ότι η σύνταξη από τον κλάδο Ειδικής Προσαύξησης υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από τις επιπλέον εισφορές που έχουν καταβάλει οι ασφαλισμένοι. Ωστόσο μετά τον νόμο εκδόθηκε η εγκύκλιος Φ.80000/οικ.9187/183/2018 από τον τότε υφυπουργό Τ. Πετρόπουλο, με την οποία ορίστηκε διαφορετικός υπολογισμός της σύνταξης από την Ειδική Προσαύξηση που ήταν ευνοϊκός για τους μισθωτούς μηχανικούς και δυσμενής για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η εγκύκλιος άλλαξε τον νόμο και όρισε ως βάση υπολογισμού της σύνταξης από την Ειδική Προσαύξηση τον συντάξιμο μισθό που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας ανταποδοτικής σύνταξης, αντί των αποδοχών που αναλογούν στις επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι στην Ειδική Προσαύξηση.

Πηγή: skai.gr

