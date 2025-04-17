Θεσσαλονίκη: Ομαλά συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα

Ομαλά συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων ενόψει των διακοπών του Πάσχα. Οι Θεσσαλονικείς άρχισαν να εγκαταλείπουν την πόλη από χθες Μεγάλη Τετάρτη και η έξοδος των εκδρομέων αναμένεται να κορυφωθεί το Μεγάλο Σάββατο.

Ο κύριος όγκος των αυτοκινήτων κινείται προς Χαλκιδική, ενώ μεγάλος αριθμός οχημάτων κατευθύνεται προς την Πιερία. Παρόλο που ο αριθμός των οχημάτων είναι αυξημένος δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα.

Τα έκτακτα μέτρα βρίσκονται σε ισχύ και σε πολλά σημεία των εθνικών οδών υπάρχουν αστυνομικοί της τροχαίας προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία αλλά και να διεξάγουν ελέγχους για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων του Πάσχα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών έχουν κινηθεί 7.000 οχήματα και στην Εγνατία Οδό 12.300 οχήματα. Από το ρεύμα εξόδου στα διόδια Μαλγάρων, μέχρι και σήμερα Μεγάλη Πέμπτη πέρασαν 17.650 οχήματα. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια αποτελεί τουριστικό προορισμό τις ημέρες των εορτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα διόδια Μαλγάρων στην πόλη εισήλθαν 16.895 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.