Όλα έγιναν στη Ζάκυνθο, στη χερσόνησο Κερί, το μεσημέρι της Τετάρτης (16/4/25) με λαθροκυνηγούς να επιτίθενται και να ξυλοκοπούν άγρια, τρεις παρατηρητές πουλιών από τη διεθνή οργάνωση για την προστασία πτηνών CABS, σύμφωνα με το tempo24.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα δημοσιεύει η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, οι τρεις παρατηρητές πουλιών χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση στη Ζάκυνθο από λαθροκυνηγούς ενώ η Αστυνομία έχει εντοπίσει τους πρώτους υπόπτους.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν τα μέλη της οργάνωσης, η επίθεση έγινε από μία ομάδα περίπου 15 μασκοφόρων κυνηγών στην ομάδα διεθνών ορνιθολόγων της Επιτροπής Κατά της Σφαγής των Πτηνών (CABS).

Με βάση τη CABS η περιοχή στην οποία συνέβη το άγριο περιστατικό, η χερσόνησος Κερί, είναι μια περιοχή γνωστή για μαζικές παράνομες εκτελέσεις μεταναστευτικών πτηνών.

Παρά την πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού την άνοιξη πολλοί κυνηγοί ήταν παρόντες, οι περισσότεροι από τους οποίους κρατούσαν καραμπίνες σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

«Ενώ η ομάδα μας κατέγραφε την κατάσταση, κάποιοι λαθροκυνηγοί μας πλησίασαν και άρχισαν να εκτοξεύουν ύβρεις και να μας απειλούν. Μέσα σε λίγα λεπτά προστέθηκαν και άλλοι εξαγριωμένοι κυνηγοί και η κατάσταση ξέφυγε τελείως από τον έλεγχο» δήλωσε η Ιταλίδα Stefania Travaglia – μέλος της ομάδας.

Πρόσθεσε ότι χωρίς προειδοποίηση τα μέλη της ομάδας της δέχτηκαν μπουνιές στο πρόσωπο, ρίχτηκαν στο έδαφος με κλωτσιές στο στομάχι.

«Πέταξαν επίσης πέτρες και μας προειδοποίησαν πως αν θεωρούμε τη ζωή μας πολύτιμη να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ στο Κερί» θυμάται η Emma Phipps, μέλος της ομάδας από τη Βρετανία. Οι επιτιθέμενοι έκλεψαν επίσης μια κάμερα σώματος και ένα τηλέφωνο – smart phone, τα οποία κατέγραψαν το περιστατικό σύμφωνα με την οργάνωση.

Οι άνδρες σταμάτησαν την επίθεσή τους και έφυγαν τρέχοντας μόνο όταν συνειδητοποίησαν ότι η αστυνομία είχε κληθεί για βοήθεια και ένα περιπολικό βρισκόταν καθ’ οδόν προς το σημείο. Ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να βρουν και να ταυτοποιήσουν τους επιτιθέμενους, μια γυναίκα και δύο άνδρες παρατηρητές πουλιών μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Διονύσιος στη Ζάκυνθο, όπου οι γιατροί περιέθαλψαν μια σπασμένη μύτη καθώς και αρκετές ανοιχτές πληγές και μώλωπες που προκλήθηκαν από την επίθεση.

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι το αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου έχει ήδη ταυτοποιήσει έναν αριθμό υπόπτων οι οποίοι έχουν προσαχθεί για ανάκριση» ανέφερε η κ. Phipps.

Ο πρόεδρος της CABS Karl-Heinz Kreutzer καταδίκασε σήμερα (17/4/25) την επίθεση ως «βάρβαρη και άνανδρη» και κάλεσε τις αρχές να μην αφήσουν κανένα περιθώριο, για να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι η CABS δεν θα υποκύψει σε τακτικές βίας και εκφοβισμού και ότι τα μέλη της θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές της στη Ζάκυνθο μέχρι το τέλος του μήνα.

Η CABS είναι μια διεθνής οργάνωση για την προστασία των πτηνών, τα μέλη της οποίας ειδικεύονται στην αποκάλυψη και καταγγελία του παράνομου κυνηγιού και της παγίδευσης μεταναστευτικών πτηνών στη Μεσόγειο. Η ΜΚΟ δραστηριοποιείται στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Κύπρο, τον Λίβανο και την Ελλάδα.





