Πάσχα: Συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος - Εικόνες από Αθηνών - Λαμίας και ΚΤΕΛ Κηφισού

Συνεχίζεται και το απόγευμα η μεγάλη έξοδος του Πάσχα καθώς άρχισαν να αναχωρούν και όσοι εργάζονταν σήμερα.

Η κίνηση είναι αυξημένη τόσο στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών – Κορίνθου (υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας), όσο και σε σημεία της Αθηνών – Λαμίας (Άγιοι Ανάργυροι, Περιστέρι, κόμβος Αττικής Οδού), όμως η εικόνα είναι βελτιωμένη συγκριτικά με το μποτιλιάρισμα που παρατηρήθηκε στην αρχή της ημέρας. Ομοίως, βάσει των στοιχείων της Google, μικρές είναι οι καθυστερήσεις και στα διόδια Αφιδνών.

Κινητικότητα υπάρχει και στα ΚΤΕΛ που αναχωρούν με πληρότητες 95% με 100%. Στον Κηφισό υπάρχουν και το απόγευμα ουρές, αλλά η ροή έχει ομαλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.