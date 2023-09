Θεσσαλονίκη: Ο αστυνομικός σκότωσε την πρώην σύζυγό του στον διάδρομο της πολυκατοικίας Ελλάδα 19:58, 12.09.2023 linkedin

Βρέθηκε νεκρή στο διάδρομο έξωθεν της εισόδου του διαμερίσματός της, ενώ πλησίον της εντοπίστηκε επίσης νεκρός, ο 38χρονος ημεδαπός πρώην σύζυγός της - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ