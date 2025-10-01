Τραγικό τέλος βρήκε μία 48χρονη γυναίκα στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης η οποία έπεσε από το μπαλκόνι 2ου ορόφου, την ώρα που καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της.

Το ατύχημα συνέβη εχθές το μεσημέρι και, από την πτώση στην πρασιά, η γυναίκα υπέστη πολλαπλά κατάγματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα συμβατικό ασθενοφόρο καθώς και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό.

Οι διασώστες ακολούθησαν τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, ενώ η γιατρός της Κινητής Μονάδας προχώρησε σε διασωλήνωση επί τόπου, λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασης της τραυματία.και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Δυστυχώς, όμως η άτυχη 48χρονη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Πηγή: skai.gr

