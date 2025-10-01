Λογαριασμός
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι, ενώ έπλενε τα τζάμια

Από την πτώση στην πρασιά, η άτυχη 48χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της 

ekab

Τραγικό τέλος βρήκε μία 48χρονη γυναίκα στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης η οποία έπεσε από το μπαλκόνι 2ου ορόφου, την ώρα που καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της. 

Το ατύχημα συνέβη εχθές το μεσημέρι και, από την πτώση στην πρασιά, η γυναίκα υπέστη πολλαπλά κατάγματα. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα συμβατικό ασθενοφόρο καθώς και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό.

Οι διασώστες ακολούθησαν τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, ενώ η γιατρός της Κινητής Μονάδας προχώρησε σε διασωλήνωση επί τόπου, λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασης της τραυματία.και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». 

Δυστυχώς, όμως η άτυχη 48χρονη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

