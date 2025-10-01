Λογαριασμός
Χειροπέδες σε… ιπτάμενο επίδοξο κλέφτη - Προσπάθησε να ξαφρίσει τσάντα αεροσυνοδού σε πτήση προς Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση από τη Γερμανία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη  ωστόσο ο 41χρονος άνδρας έγινε αντιληπτός για το τι επιδίωκε να κάνει

αεροσυνοδος

Ένας 41χρονος επίδοξος κλέφτης συνελήφθη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 41χρονος ενώ ταξίδευε με αεροπλάνο, προσπάθησε να αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από τσάντα αεροσυνοδού. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός και μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση από τη Γερμανία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

