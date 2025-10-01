Ένας 41χρονος επίδοξος κλέφτης συνελήφθη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 41χρονος ενώ ταξίδευε με αεροπλάνο, προσπάθησε να αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από τσάντα αεροσυνοδού. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός και μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση από τη Γερμανία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

