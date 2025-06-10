Μπογιές στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης πέταξαν άγνωστοι, αργά χθες το βράδυ, μετά την ένταση σημειώθηκε στην αρχή της πορείας διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης για το Madleen και τον Παλαιστινιακό λαό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη δυτική είσοδο του Διοικητηρίου, περίπου στις 11 το βράδυ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, oι μπογιές που πέταξαν παραπέμπουν στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.