Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της Αθηνών - Λαμίας και της Κηφισού από τη γέφυρα Βαρυπόμπης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια ανά τμήματα και σε μήκος 20 χιλιομέτρων, λόγω σύγκρουσης φορτηγών στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Δουκίσσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του σταθμού μετρό Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την κυκλοφορία.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων από τον Χολαργό προς τους Αμπελοκήπους, στην Αττική Οδό, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου, στην άνοδο της Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

