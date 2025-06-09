Θεσσαλονίκη: Ένταση και χρήση κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ στην πορεία για το Madleen (video)

Ένταση σημειώθηκε στην αρχή της πορείας διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το Madleen και τον Παλαιστινιακό λαό.

Τα επεισόδια μικρής έκτασης σημειώθηκαν όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε στα ΜΑΤ στο ύψος της Αριστοτέλους και οι δυνάμεις απάντησαν με χρήση κρότου λάμψης.

Η πορεία διαμαρτυρίας συνεχίστηκε κανονικά με τα επεισόδια μικρής έκτασης να λήγουν, χωρίς περεταίρω «παρατράγουδα».

Πηγή: Thestival

