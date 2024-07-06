Με ελληνικές σημαίες, πανό και θρησκευτικές εικόνες, εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη, ανταποκρινόμενοι σε διαδικτυακό κάλεσμα για το Family Pride.
«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή», «Η ρωμιοσύνη αντιστέκεται» ήταν μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό, ενώ σε ομιλία επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη το κράτος να στηρίξει την ελληνική οικογένεια.
Πολλοί διαδηλωτές επέλεξαν να δώσουν το «παρών» μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία κρατούσαν μπλε ή ροζ μπαλόνια. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, η οποία κατέληξε στο αρχικό σημείο.
