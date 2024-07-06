Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με εικόνες Αγίων και ελληνικές σημαίες η πορεία για το Family Pride στη Θεσσαλονίκη - Φωτό, βίντεο

«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή», «Η ρωμιοσύνη αντιστέκεται» ήταν μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό

Με εικόνες Αγίων και ελληνικές σημαίες η πορεία για το Family Pride στη Θεσσαλονίκη

Με ελληνικές σημαίες, πανό και θρησκευτικές εικόνες, εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη, ανταποκρινόμενοι σε διαδικτυακό κάλεσμα για το Family Pride.

«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή», «Η ρωμιοσύνη αντιστέκεται» ήταν μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό, ενώ σε ομιλία επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη το κράτος να στηρίξει την ελληνική οικογένεια.

Πολλοί διαδηλωτές επέλεξαν να δώσουν το «παρών» μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία κρατούσαν μπλε ή ροζ μπαλόνια. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, η οποία κατέληξε στο αρχικό σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη συγκέντρωση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark