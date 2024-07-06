Τσελέντης για σεισμό στην Κυλλήνη: Πολύ νωρίς να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος σεισμός αν και αυτό είναι το πλέον πιθανό τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης για τον σεισμό που ταρακούνησε την Ανδραβίδα και τις γύρω περιοχές.

"Θα ακολουθήσουν σίγουρα πάρα πολλοί μικρότεροι (μετ)ασεισμοί που θα γίνονται πολύ αισθητοί" τονίζει ο κ. Τσελέντης.

"Λαμβάνετε τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης" υπογραμμίζει, παραθέτοντας σχετικό πίνακα.

Εκτός της Ηλείας, η δόνηση έγινε αισθητή σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και προς το Μεσολόγγι στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, που μίλησε στον ΣΚΑΪ, θα υπάρξει μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτή.

