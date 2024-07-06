Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τσελέντης για σεισμό στην Ανδραβίδα: Πολύ νωρίς να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος - Είναι το πιο πιθανό

"Θα ακολουθήσουν σίγουρα παρα πολλοί  μικρότεροι (μετ)ασεισμοί που θα γίνονται πολύ αισθητοί" τονίζει ο κ. Τσελέντης

Τσελέντης για σεισμό στην Κυλλήνη: Πολύ νωρίς να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος σεισμός αν και αυτό είναι το πλέον πιθανό τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης για τον σεισμό που ταρακούνησε την Ανδραβίδα και τις γύρω περιοχές. 

"Θα ακολουθήσουν σίγουρα πάρα πολλοί μικρότεροι (μετ)ασεισμοί που θα γίνονται πολύ αισθητοί" τονίζει ο κ. Τσελέντης. 

"Λαμβάνετε τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης" υπογραμμίζει, παραθέτοντας σχετικό πίνακα. 

Εκτός της Ηλείας, η δόνηση έγινε αισθητή σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και προς το Μεσολόγγι στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, που μίλησε στον ΣΚΑΪ, θα υπάρξει μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άκης Τσελέντης Σεισμός Αμαλιάδα Ηλεία Σεισμική Δόνηση Ανδραβίδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark