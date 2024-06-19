Μυτιλήνη: Φωτιά σε ελαιώνες στη Μόρια

Ανεξέλεγκτη κατακαίει ελαιώνες στην περιοχή της Μόριας λίγα χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλήνης, η φωτιά που ξέσπασε στις 4 περίπου το απόγευμα. Επίγειες δυνάμεις επιχειρούν με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ενώ αναμένεται η άφιξη και άλλων τριών αεροσκαφών.

Αυτή την ώρα, 6.30 το απόγευμα, οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σπρώχνουν τη φωτιά προς την περιοχή νότια της Μόριας και συγκεκριμένα σε ελαιώνες της θέσης Λάρσος, στην ανατολική πλευρά του κόλπου της Γέρας.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ή απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Η Λέσβος είναι σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιά από την περασμένη Τρίτη.

Ενώ πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και επικρατούν ξηρασία και ψηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

