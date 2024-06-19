Η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσημης συνάντησης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, Νικόδημου Δαμιανού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνέχεια της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στην Κύπρο τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση ενός πλάνου δράσης που θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών τους. Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η συνεργασία εγκαινιάζεται με το ενδιαφέρον από κυπριακής πλευράς για την εφαρμογή Gov.gr Wallet που υλοποιήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην Κύπρο θα υλοποιηθεί ως Gov.cy Digital Citizen. Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο κράτη προτίθενται να συνεργαστούν για την ανάπτυξη των εφαρμογών και των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών, ώστε να υποστηρίξουν την υλοποίηση και την περαιτέρω προσαρμογή του Gov.gr Wallet και του Gov.cy Digital Citizen προς διευκόλυνση των πολιτών τους, δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι απώτερος σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αμοιβαία αναγνώριση των ψηφιακών εγγράφων των εφαρμογών, η διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών των δύο κρατών από το ένα κράτος στο άλλο με τη χρήση των εφαρμογών για την ταυτοποίηση των πολιτών, και η απλούστευση της συναλλαγής των πολιτών με το κράτος, μέσω της χρήσης ψηφιακών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από την ηλεκτρονική εφαρμογή του ενός κράτους από το άλλο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε ότι «είναι μεγάλη μου χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο υπουργείο τον Κύπριο ομόλογο μου, Νικόδημο Δαμιανού και να πραγματοποιούμε μαζί ένα ακόμα βήμα προς τη διεύρυνση της συνεργασίας μας. Ο στόχος μας είναι εξάλλου κοινός. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών μας. Τα τελευταία χρόνια μέσω του Gov.gr Wallet έχουμε δώσει στους Έλληνες πολίτες ένα πολύτιμο εργαλείο που βελτιώνει σημαντικά την καθημερινότητα τους και μειώνει τη γραφειοκρατία και το ενισχύουμε τακτικά με νέα έγγραφα και δυνατότητες. Αυτή η πορεία μας έχει προσφέρει πολύτιμη γνώση και εμπειρία την οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε. Παράλληλα επιθυμούμε να ανταλλάξουμε γνώσεις από τις αντίστοιχες προσπάθειες που πραγματοποιούνται στην Κύπρο. Σε αυτή τη κατεύθυνση εργαζόμαστε ώστε μελλοντικά μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγράφων των Gov.gr Wallet και Gov.cy Digital Citizen να διευκολύνουμε περαιτέρω τις μετακινήσεις και τις συναλλαγές των πολιτών στις δύο χώρες. Πρόκειται για ένα σπουδαίο project αν αναλογιστούμε τους δεσμούς που μας ενώνουν. Πέρα φυσικά από συναισθηματικοί είναι και πρακτικοί. Χιλιάδες φοιτητές, επιχειρηματίες και ευρύτερα πολίτες κινούνται μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, Νικόδημος Δαμιανού, αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό για τη φιλοξενία και την άκρως εποικοδομητική συνάντηση, δήλωσε ότι «θέτουμε σήμερα σε πρακτική βάση τη μέχρι τώρα εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Ελλάδα, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρώτο βήμα η υλοποίηση της εφαρμογής Ψηφιακός Πολίτης -το οποίο αποτελεί εξαγγελία του ίδιου του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη- στη βάση του Gov.gr wallet το οποίο έχει με επιτυχία υλοποιήσει η Ελλάδα. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την κυπριακή όσο και την ελληνική κυβέρνηση. Προτεραιότητα υψίστης σημασίας, με οριζόντιο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία μας. Γι' αυτό και προχωρούμε με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό τόσο για τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής μας λειτουργίας ως κράτος, όσο και την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης που παρέχουμε σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα κυρίως ως προς την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και έχει ήδη υιοθετήσει επιτυχώς χρήσιμα εργαλεία που διευκολύνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα του πολίτη. Πιστεύω πως έχουμε πολλά να μάθουμε από τις πρακτικές αυτές που έχει εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση αλλά επίσης και πολλά να διδάξουμε ο ένας τον άλλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

