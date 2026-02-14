Θεσσαλονίκη: Καυγάς με τραυματίες έξω από κλαμπ στα Λαδάδικα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συμπλοκή 12 ατόμων σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από κλαμπ στα Λαδάδικα με αποτέλεσμα τρεις να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Η αιτία της συμπλοκής φέρεται να ήταν η παρενόχληση μίας γυναίκας.

Ένας από τους εμπλεκόμενους προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Στα χέρια πιάστηκαν νωρίς το πρωί, έξω από κλαμπ στα Λαδάδικα, 12 άτομα με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών, να μεταφερθούν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 5.30 το πρωί όταν 6 άτομα συνεπλάκησαν με άλλα 6, πιθανότατα γιατί παρενόχλησαν μία γυναίκα. Από τον καυγά τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους προσήχθη στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

