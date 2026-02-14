Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00 η σταδιακή αποχώρηση των αγροτών από την πλατεία Συντάγματος.

Οι αγρότες παρέμειναν στην πλατεία με τα τρακτέρ τους από χθες το απόγευμα έως σήμερα, στο πλαίσιο προγραμματισμένης κινητοποίησης.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται με συνοδεία περιπολικών.

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 10.00, με συνοδεία περιπολικών, η σταδιακή αποχώρηση των αγροτών με πάνω από 40 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που παράμειναν από χθες το απόγευμα, μέχρι σήμερα, στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης κινητοποίησής τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αποδόθηκαν στην κυκλοφορία οι λεωφόροι Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας καθώς και η οδός Πανεπιστημίου, ενώ έγινε και άρση της εκτροπής που διενεργούνταν στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού προς Καλλιρρόης. Επιπλέον, λόγω της αναχώρησης των τρακτέρ, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος του δρομολογίου: Πανεπιστημίου, Πλατεία Ομόνοιας, Αγίου Κωνσταντίνου, Πλατεία Καραΐσκάκη, Αχιλλέως, Λεωφόρου Αθηνών και λεωφόρου Κηφισού.

Μπροστά από τη Βουλή συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω από 1.000 διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Όπως ανέφεραν οι παραγωγοί, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς να υπάρξει εξέλιξη που να τους ικανοποιεί.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, ενώ για συμπαράσταση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση

Σε δηλώσεις του από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση και σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

«Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρους του μπλόκου Ε-65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ευχαρίστησε όσους στήριξαν τις κινητοποιήσεις και δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

Ανάλογο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μανόλης Χνάρης.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο κ. Φάμελλος «εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και τις 'γαλάζιες ακρίδες' του κ.Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Δείτε εικόνες από την κινητοποίηση:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.