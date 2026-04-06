Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 58χρονος που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Αγγελοχώρι

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 58χρονος άντρας ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος, στην περιοχή του Αγγελοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος βγήκε βόλτα με το σκύλο του και κάτω από άγνωστες προς ώρας συνθήκες έπεσε από ύψος καταλήγοντας σε βράχια.

Ο σκύλος επέστρεψε στο σπίτι μόνος, με τους συγγενείς του άτυχου άντρα να θορυβούνται και έτσι ενημέρωσαν τις αρχές που ξεκίνησαν αναζητήσεις

Στο σημείο της πτώσης μετέβη κλιμάκιο της ΕΚΑΜ και εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ. Προσπάθησαν να επαναφέρουν το θύμα με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η ανάσυρσή του από το σημείο ήταν πολύ δύσκολη. Αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του διά θαλάσσης, με σκάφος του Λιμενικού να τον παραλαμβάνει και να τον παραδίδει λίγη ώρα αργότερα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αμέσως μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως επιτυχία.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του 58χρονου

Πηγή: skai.gr

